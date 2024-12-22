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Джимми Батлер пропустил матч с «Орландо» из-за болезни

Джимми Батлер преждевременно закончил предыдущий матч против «Оклахомы» в первой четверти. Форвард подвернул лодыжку, но пропустил остаток матча из-за «заболевания».

Эта же формулировка стала причиной пропуска игры против «Орландо» (114:121).Батлер является объектом многочисленных слухов о возможном обмене. В предпоследней встрече с «Детройтом» форвард оформил уникальный трипл-дабл, набрав 35 очков, 19 подборов и 10 передач без единой потери и с 4 перехватами. Это первая подобная статистическая линейка в истории НБА (с момента начала отслеживания потерь в 1977 году).