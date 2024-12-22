Джимми Батлер пропустил матч с «Орландо» из-за болезни

Эта же формулировка стала причиной пропуска игры против «Орландо» (114:121).Батлер является объектом многочисленных слухов о возможном обмене. В предпоследней встрече с «Детройтом» форвард оформил уникальный трипл-дабл, набрав 35 очков, 19 подборов и 10 передач без единой потери и с 4 перехватами. Это первая подобная статистическая линейка в истории НБА (с момента начала отслеживания потерь в 1977 году).