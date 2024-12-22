«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы

Не раз за это ему прилетало в комментариях от недовольных пользователей из Латвии. Но игрок от претензий отмахивался и не думал сворачивать с выбранного пути. Тяжёлым ударом стало отстранение от матчей за сборную своей страны. Но, отправившись в Россию, Янис на это сознательно пошёл. Один из знакомых баскетболиста в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что позиция латвийцев лицемерна. По его словам, многие граждане этой страны (не русские, а именно латвийцы) сотрудничают с россиянами и ведут с ними бизнес — просто не афишируют это. Тимма же попал под раздачу. И даже если бы он хотел вернуться на родину, навряд ли из этого бы что-нибудь вышло. «Его бы тут зачморили», — недвусмысленно добавил другой знакомый баскетболиста.