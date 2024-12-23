Алекс Карузо и «Тандер» договорились о продлении контракта на 4 года и 81 млн долларов

Контракт будет действовать до 2029 года. Карузо, который в этом сезоне связан контрактом с «Тандер» на 9,9 миллиона, в итоге не выйдет на рынок свободных агентов следующим летом. Он получил право на продление в субботу. В этом сезоне Карузо совершает в среднем 1,9 перехвата за игру, что является рекордом его карьеры. Он также набирает в среднем 5,7 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи. Алекс проводит дебютный сезон за клуб после обмена из «Чикаго».