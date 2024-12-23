Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джон Уолл пробует себя в роли комментатора. Экс-игрок НБА дебютировал на матчах G-лиги в Орландо

Экс-игрок НБА дебютировал на матчах G-лиги в Орландо, где недавно турнир проводил мероприятие Winter Showcase.

Источник: Спортс"

Уолл последний раз играл в НБА в сезоне-22/23 за «Клипперс». 34-летний разыгрывающий официально не завершал карьеру, но сомневается, что ему удастся вернуться в лигу в качестве игрока. Уолл рассказал, как родилась идея стать комментатором. По его словам, он часто собирается с друзьями и детьми, чтобы посмотреть баскетбол. «Они все время говорят: “Заткнись и дай нам посмотреть игру”, — заявил Джон.