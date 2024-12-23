Джон Уолл пробует себя в роли комментатора. Экс-игрок НБА дебютировал на матчах G-лиги в Орландо

Уолл последний раз играл в НБА в сезоне-22/23 за «Клипперс». 34-летний разыгрывающий официально не завершал карьеру, но сомневается, что ему удастся вернуться в лигу в качестве игрока. Уолл рассказал, как родилась идея стать комментатором. По его словам, он часто собирается с друзьями и детьми, чтобы посмотреть баскетбол. «Они все время говорят: “Заткнись и дай нам посмотреть игру”, — заявил Джон.