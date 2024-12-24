Джоэл Эмбиид получил фол в нападении на Вембаньяме и был удален за споры с женщиной-судьей

Джоэла в итоге пришлось успокаивать нескольким одноклубникам и тренерам. Ранее во второй четверти еще один центровой «76-х» Андре Драммонд был удален Шредер за два толчка Вембаньямы. После просмотра повтора второе решение было отменено, а француз получил технический за флоп. Андре вернулся из раздевалки и продолжил игру. «Сиксерс» удалось победить со счетом 111:106. Эмбиид после сирены вернулся на площадку и отпраздновал успех с одноклубниками, но с прессой не общался.