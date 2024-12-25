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Тело Яниса Тиммы доставили в Латвию

Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию.

Источник: Чемпионат.com

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала сестра спортсмена Лелде Жандецка. Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Риге.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Баскетболисту было 32 года. Тело Тиммы было найдено в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей супруги Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. За время карьеры латвиец выступал за такие команды Единой лиги, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.