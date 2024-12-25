«Редкостный гадюшник». Журналист рассказал о хостеле, в котором жил Тимма перед смертью

«Сам хостел — редкостный гадюшник, у которого самый низкий рейтинг на всех картах. В номере, во-первых, очень сыро, плесень. В коридорах — тараканы, неприятные запахи. Также я обнаружил на простыне в номере кровоподтёки. Номер в сутки стоит 1200 рублей. Совсем небольшая сумма. Его номер как раз выходил на одну из высоток, где жила Анна Седокова», — сказал Саглиани в эфире «Пусть говорят».