Клэй Томпсон обошел Реджи Миллера и поднялся на 5-е место в истории НБА по количеству 3-очковых попаданий

Томпсон реализовал 4 из 10 из-за дуги и, увеличив показатель за карьеру до 2 562, вышел на 5-е место в истории лиги. В четверку лидеров по этому показателю входят Стефен Карри (3 841), Джеймс Харден (3 022), Рэй Аллен (2 973) и Дэмиан Лиллард (2 683).