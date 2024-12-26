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Лука Дончич может выбыть из состава «Далласа» на длительный срок

Разыгрывающий получил растяжение левой икроножной мышцы в первой половине матча и не вышел на вторую. Словенец покинул арену на костылях.

Команда готовится провести несколько следующих матчей без защитника. Более точный срок будет понятен после прохождения МРТ. Дончич уже пропустил 8 матчей в сезоне. «Надеюсь, это будет его последняя травма. Хотелось бы, чтобы она была не слишком серьезной», — прокомментировал ситуацию главный тренер Джейсон Кидд. «Даллас» попытался совершить камбэк с 28-очкового отставания, но в итоге потерпел поражение со счетом 99−105.