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Леброн Джеймс: «Люблю НФЛ, но Рождество — наш день»

Падение телевизионных рейтингов НБА в первой части сезона во многом связывают с популярностью НФЛ. Матчи НБА обычно являются основным спортивным событием на Рождество и открывают чемпионат для части болельщиков.

Падение телевизионных рейтингов НБА в первой части сезона во многом связывают с популярностью НФЛ. Матчи НБА обычно являются основным спортивным событием на Рождество и открывают чемпионат для части болельщиков. Это событие является настолько значимым для лиги, что озвучивались предложения начинать сезон с этой даты. В этом году НФЛ усилила конкуренцию в день праздника, заключив 150-миллионное соглашение с Netflix на трансляцию 2 рождественских матчей. Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию после победной игры с «Голден Стэйт» (115:113). «Я люблю НФЛ, но Рождество — наш день», — заявил звездный форвард «Лейкерс».