Седокова не приехала на похороны бывшего мужа Тиммы

Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре он дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3×3.