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Седокова не приехала на похороны бывшего мужа Тиммы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Риге прошли похороны баскетболиста Яниса Тиммы.

Источник: РИА "Новости"

17 декабря в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой.

Траурная церемония прошла в здании крематория. На ней присутствовали родители Тиммы и его первая жена Сана Оши. Седокова не приехала на прощание.

Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре он дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3×3.