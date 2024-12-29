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Де’Аарон Фокс: «Мы знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить»

«Мы все знаем, какая у нас работа. В любой момент тебя могут обменять, отчислить, исключить, уволить или что-то еще. Я бы не стал использовать слово “вина”, но такова природа нашей работы.
Источник: Спортс"

Очевидно, что, когда Майк Браун подписал продление контракта этим летом, мы думали, что будем вместе намного дольше, но было принято такое решение. В конце концов, ему все равно заплатят. Это самое замечательное в том, чтобы быть игроком или тренером НБА. Что бы ни случилось, контракты гарантированы«, — сказал разыгрывающий “Сакраменто”.