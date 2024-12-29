«Проснись или убирайся на скамейку». Дрэймонд Грин наорал на Бадди Хилда

В третьей четверти защитник вошел в игру, заменив Денниса Шредера, и поучаствовал в неудачной атаке «Голден Стэйт». Хилд отдал неаккуратную передачу Дрэймонду Грину, который был вынужден побороться за мяч и бросать из-за дуги с сопротивлением в связи с истечением времени на атаку. Грин не добросил до кольца и обрушился с критикой на защитника. «Проснись или убирайся на скамейку», — завершил форвард свою тираду. Хилд закончил матч с 0 очков, 1 передачей и 1 перехватом при 0 из 7 трехочковых (и с игры) за 15 минут. Встреча с «Финиксом» завершилась в пользу «Голден Стэйт» (109:105).