«Ты был лучшим отцом»: Седокова показала сообщения своего сына к Тимме

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица Анна Седокова опубликовала кадр с сообщениями сына Гектора к бывшему супругу, баскетболисту Янису Тимме.
Семнадцатого декабря в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой.
«Я буду носить номер шесть везде. Ты был лучшим отцом на свете», — написал мальчик.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год.