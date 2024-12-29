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«Ты был лучшим отцом»: Седокова показала сообщения своего сына к Тимме

Сын Седоковой о Тимме: ты был лучшим отцом на свете, я буду носить твой номер.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица Анна Седокова опубликовала кадр с сообщениями сына Гектора к бывшему супругу, баскетболисту Янису Тимме.

Семнадцатого декабря в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой.

«Я буду носить номер шесть везде. Ты был лучшим отцом на свете», — написал мальчик.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год.