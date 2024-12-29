Хоронили в белом гробу. Тимму спасали трижды, а в четвёртый раз не смогли

После ухода из «Зенита» и небольшой командировки в Грецию через Испанию Тимма вернулся в Россию и стал выступать за подмосковные «Химки». Летом 2019 года он познакомился с певицей Анной Седоковой. Янис был тогда женат на Сане Оше, однако отношения супругов сильно испортились, и дело шло к разводу. Разница в возрасте ничуть не смущала Яниса (ему на момент знакомства с певицей было 27 лет, самой Анне — 36). Через год баскетболист сделал предложение, и пара поженилась. Однако отношения не были безоблачными. В прессе то и дело всплывали заметки о раздоре внутри семьи. Особенно непростым получился период, когда у «Химок» начались финансовые сложности. Тимма долгое время не мог найти команду, пробовал свои силы в США. Не получилось ни там, ни в казанском УНИКСе, где он задержался совсем ненадолго.