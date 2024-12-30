НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на 100 тысяч долларов за использование ненормативной лексики во время интервью

НБА увеличила сумму штрафа в связи с тем, что Эдвардсу приходится выносить наказание в третий раз за три недели. Последний штраф вынесен за комментарии Эдвардса после матча с «Хьюстоном». В своем заявлении НБА отмечает, что принимает во внимание «историю Эдвардса, использующего ненормативную лексику во время интервью для СМИ».Ранее в декабре Энтони получал штрафы на 25 000 и 75 000 долларов за публичную критику судейства с использованием ненормативной лексики.17 ноября Эдвардс также был оштрафован на 35 000 долларов за непристойный жест на площадке.