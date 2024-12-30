НБА увеличила сумму штрафа в связи с тем, что Эдвардсу приходится выносить наказание в третий раз за три недели. Последний штраф вынесен за комментарии Эдвардса после матча с «Хьюстоном». В своем заявлении НБА отмечает, что принимает во внимание «историю Эдвардса, использующего ненормативную лексику во время интервью для СМИ».Ранее в декабре Энтони получал штрафы на 25 000 и 75 000 долларов за публичную критику судейства с использованием ненормативной лексики.17 ноября Эдвардс также был оштрафован на 35 000 долларов за непристойный жест на площадке.
НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на 100 тысяч долларов за использование ненормативной лексики во время интервью
Лига оштрафовала защитника «Миннесоты» на 100 000 долларов за использование ненормативной лексики во время интервью в прямом эфире.