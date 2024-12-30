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Джейлен Саггс получил травму кисти в матче с «Бруклином»

Защитник «Мэджик» Джейлен Саггс получил растяжение связок правой кисти во второй четверти матча с «Нетс» (102:101).

Источник: Sports

Саггс успел набрать 8 очков за 13 минут. «Орландо» играет без травмированных Паоло Банкеро, Франца и Морица Вагнеров. В воскресенье также не смог выйти Энтони Блэк.23-летний Саггс в нынешнем сезоне набирает в среднем 16,8 очка за игру, что является для него рекордным показателем в карьере. Этим летом он подписал пятилетнее продление контракта на сумму 150,5 млн долларов.