Амен Томпсон повалил на паркет Тайлера Хирро. По итогам потасовки удалены четыре игрока и два тренера

На Томпсона после этого бросился разыгрывающий «Майами» Терри Розир. В схватку вступили другие игроки. Томпсон и Хирро продолжили переругиваться после того, как конфликт удалось погасить. Вместе с Томпсоном, Хирро и Розиром были удалены главный тренер «Рокетс» Име Удока и его ассистент Бен Салливан, а также еще один представитель техасской команды Джейлен Грин. «Хит» победили со счетом 104:100, Хирро с 27 очками стал самым результативным игроком матча.