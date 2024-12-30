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Первая супруга Тиммы рассказала душещипательные подробности прощания сына с Янисом

Сана Оша, первая жена скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, как их общий шестилетний сын Кристиан прощался с отцом на его похоронах.

Источник: Чемпионат.com

«Кристиан был первым, кто попрощался с Янисом. Как это больно — вести своего ребёнка к гробу… Берегите своих близких. Мы положили папе с собой пряники-ангелочки… Потому что папе нравились эти пряники. Эмоции невозможно скрыть. Я действовала по рекомендациям психолога, говоря с сыном», — сообщила Оша в своём блоге.

Янис Тимма ушёл из жизни 17 декабря в Москве в возрасте 32 лет. Предварительная причина смерти — суицид. Спортсмен тяжело переживал развод с известной певицей Анной Седоковой. 27 декабря Яниса похоронили в Латвии.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу «Аликсон», который участвует в турнире Media Basket.