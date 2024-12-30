Первая супруга Тиммы рассказала душещипательные подробности прощания сына с Янисом

«Кристиан был первым, кто попрощался с Янисом. Как это больно — вести своего ребёнка к гробу… Берегите своих близких. Мы положили папе с собой пряники-ангелочки… Потому что папе нравились эти пряники. Эмоции невозможно скрыть. Я действовала по рекомендациям психолога, говоря с сыном», — сообщила Оша в своём блоге.