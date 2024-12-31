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Джа Морэнт пропустит минимум неделю из-за травмы плеча

Состояние разыгрывающего «Мемфиса» будет оцениваться медицинским штабом на понедельной основе. Морэнт получил растяжение акромиально-ключичного сустава правого плеча.

Операция на этом плече завершила прошлый сезон баскетболиста в январе. Защитник набирает 21,2 очка, 4,4 подбора и 7,9 передачи в среднем в нынешнем розыгрыше НБА. Морэнт пропустил уже 13 матчей. Нынешний период восстановления, вероятно, лишит его права претендовать на индивидуальные награды сезона (правило 65 игр).