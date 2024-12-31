Дориан Финни-Смит: «Очень интересно попробовать побороться за титул»

«Очень интересно получить возможность побороться за чемпионство. Не просто за плей-офф. В “Бруклине” мы пытались пробиться хотя бы туда. Здесь пытаются взять титул. Другой подход, другая энергия, все другое. Сегодня больше общался с Леброном, чем когда-либо в карьере. Оборонялся против него 9 лет, но я не слишком дружелюбен на паркете. Попросил у него его именные кроссовки. Он сказал, что позаботится об этом. Было весело спросить его о чем-либо, зная, что не придется соперничать завтра на площадке», — заключил Финни-Смит.