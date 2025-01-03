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Никола Йокич и Яннис Адетокумбо лидируют в своих конференциях НБА в голосовании болельщиков на Матч звезд

Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидируют в Западной и Восточной конференциях НБА в голосовании болельщиков на включение в состав участников Матча всех звезд.

Источник: Sports

Болельщики предоставляют 50% голосов при определении участников Матча звезд. На игроков НБА и представителей СМИ приходится по 25%.Звездный уикенд в 2025 году пройдет в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».