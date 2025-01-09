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Домашний матч «Лейкерс» против «Шарлотт» может быть отложен из-за пожаров

Представитель лиги Майк Басс объявил следующее: «Мы находимся на связи с “Лейкерс” и “Хорнетс” и продолжаем отслеживать ситуацию, чтобы определить возможные корректировки в расписании завтрашнего матча».

Источник: Спортс"

Игра может быть отложена из-за чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Ожидаемое ослабление ветра может позволить провести запланированную встречу. Природное бедствие уже затронуло семьи Джей Джей Редика, Кавая Ленарда и Стива Керра.