«Творится страшное»: в чем обвиняют Седокову после смерти Тиммы

Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой прошло почти две недели назад, но скандал вокруг его смерти не утихает. РИА Новости Спорт рассказывает о вскрывшихся подробностях вокруг самоубийства бывшего мужа Анны Седоковой.
«У него было доброе сердце»
Тело Тиммы нашли в подъезде одного из домов в центре Москвы 17 декабря. Латвийский баскетболист покончил с собой в день рождения бывшей супруги — известной певицы Анны Седоковой. Незадолго до трагедии суд удовлетворил ее иск о разводе. Пережить расставание спортсмен так и не смог. За несколько часов до смерти он отправил ей букет цветов, а затем написал под одной из фотографий бывшей супруги «02.07.1992 — 16.12.2024».
Спустя десять дней в Риге состоялось прощание с Тиммой. Седокова на церемонию так и не приехала. В крематории собрались родители баскетболиста, его экс-жена Сана Оши, бывшие и действующие баскетболисты, а также спортивные чиновники.
«Он хороший мальчик был… Мне трудно вообще что-то объяснять», — со слезами на глазах заявил отец погибшего Райтис Тимма.
В начале января следственный комитет в Латвии возбудил дело по факту смерти Тиммы. Об этом в социальных сетях сообщил друг баскетболиста Марк Пугачев.
«Дело завели по факту насильственной смерти Яниса, я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается. Если кто-то причастен, его вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», — заявил Пугачев.
После смерти Тиммы все отмечают, что у него было очень доброе сердце. До сих пор близкие не могут поверить, что Яниса больше нет.
«Я очень хорошо знал Яниса. Мы вместе играли в сборной, вместе пережили много хороших моментов. Конечно, мне и всему латвийскому обществу очень грустно, что так случилось. У него было очень доброе сердце, и он был очень хорошим человеком, насколько я его знал. То, что произошло, очень трагично», — приводит портал LSM слова экс-капитана сборной Латвии по баскетболу Яниса Блумса.
На днях актриса и подруга Седоковой Алена Кравец вступилась за экс-участницу группы «ВИА Гра». Якобы Тимма был не таким правильным и хорошим, как о нем говорят близкие. А певице даже приходилось прибегать к услугам сыщика для подтверждения измен баскетболиста.
«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что ее отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива. Чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене», — приводит слова Кравец aif.ru.
«Негатив никому не нужен»
Смерть Тиммы нанесла удар по карьере Седоковой. Как рассказала все та же Кравец, ее подругу перестали приглашать на частные вечеринки олигархи с Рублевки. Негатив на новогодних праздниках никому не нужен. Да и психологическое состояние самой Седоковой, судя по опубликованным ею видео, оставляло желать лучшего.
«Сгубила мужика, который бросил ради нее семью, ребенка, карьеру, лишился недвижимости — кто-то у нас на Рублевке говорит так. А кто-то ей сочувствует и поддерживает, но считает, что после этого удара она долго не сможет оправиться. Знаю лишь, что на Рублевке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — рассказала Кравец.
Но негатив все накапливался. После смерти Тиммы Седокова предлагала семье бывшего мужа финансовую помощь для оплаты похорон. Но, как заявила сестра баскетболиста, дальше слов дело не пошло.
«Анна моей маме выразила намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть церемонии прощания. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны — она предложила помощь, но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей», — написала Лелде Жандецка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Кроме того, она заявила, что еще при жизни баскетболиста певица якобы пыталась получить доступ к его счетам в США. «Анна уже связалась с банком и заявила, что является законным администратором счетов моего брата. Я с радостью поделюсь более полной информацией позже, когда основные вопросы будут урегулированы», — заявила Лелде.
В то время как в Москве у здания посольства Латвии организовали мемориал в честь памяти Тиммы.
«Спасибо всем за поддержку», — написала по-русски мама спортсмена в ответ на опубликованные фотографии мемориала из столицы России.
Седокова же отменила гастрольный тур. По словам музыкального продюсера певицы Сергея Дворцова, «Анна находится в тяжелом состоянии» и не сможет выступать в течение одного-двух месяцев.
«Сегодня я стою горою за Анну Седокову. Мы коллеги. Я видел эту пару. Анна правда любила Яниса. Что сегодня творится с Анной — страшно. Она до сих пор находится в больнице с нервным срывом», — сказал aif.ru Дворцов.
Сергей Смышляев