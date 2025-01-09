«Творится страшное»: в чем обвиняют Седокову после смерти Тиммы

«Я очень хорошо знал Яниса. Мы вместе играли в сборной, вместе пережили много хороших моментов. Конечно, мне и всему латвийскому обществу очень грустно, что так случилось. У него было очень доброе сердце, и он был очень хорошим человеком, насколько я его знал. То, что произошло, очень трагично», — приводит портал LSM слова экс-капитана сборной Латвии по баскетболу Яниса Блумса.