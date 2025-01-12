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«Автодор» разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» разгромил «Астану» с разницей в 42 очка в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» дома разгромили казахстанскую «Астану» в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в воскресенье в Саратове и завершилась со счетом 106:64 (31:13, 26:16, 26:20, 23:15) в пользу хозяев. В составе «Автодора» 21 очко набрал Брайант Кроуфорд. За «Астану» 16 баллов заработал Аскар Майдекин.

«Автодор» одержал десятую победу при 14 поражениях и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Астана», проигравшая все 24 матча, располагается на последней, 12-й строчке.

В следующем матче «Автодор» примет «Уралмаш» из Екатеринбурга, а «Астана» в гостях сыграет с казанским УНИКСом. Обе встречи состоятся 15 января.