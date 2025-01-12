«Автодор» разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в воскресенье в Саратове и завершилась со счетом 106:64 (31:13, 26:16, 26:20, 23:15) в пользу хозяев. В составе «Автодора» 21 очко набрал Брайант Кроуфорд. За «Астану» 16 баллов заработал Аскар Майдекин.