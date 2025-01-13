«Лейкерс» должны принять «Сперс», «Клипперс» сыграют с «Хит».На прошлой неделе лига перенесла матчи «Лейкерс» — «Хорнетс», «Лейкерс» — «Сперс» и «Клипперс» — «Хорнетс» из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе.
«Лейкерс» и «Клипперс», как ожидается, возобновят матчи на домашних аренах с понедельника
После переноса нескольких матчей из-за продолжающихся лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса НБА сообщила двум клубам, что их домашние матчи, как ожидается, состоятся в понедельник на Crypto.com Arena и Intuit Dome.