«Самоубийство Тиммы могло быть подстроено». Новая порция хейта о гибели баскетболиста

«На следующий день после трагического события Анна заявила, что в последние годы жила в аду! Могу только предположить, что ад, о котором идет речь, — это временные финансовые трудности, которые бывают в каждой семье, — заявил еще один друг спортсмена Гатис Лининьш, который ранее намекал, что Анна изменяла Янису с известным футболистом (его имя пока не разглашается). — Но даже если не говорить о материальных благах, Янис безумно любил этого человека и был готов на все ради сохранения семьи. Он воспитывал ее сына, может быть, даже больше, чем своего родного. Потому что эта женщина своими паразитическими методами сделала все, чтобы Янис как можно меньше общался с сыном Кристианом. Я даже не буду начинать рассказ о ее влиянии на его отношения с родителями, потому что ад начался с того дня, как она влезла в эту семью. Так какой у тебя “ад”, Анна?».