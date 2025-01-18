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Брэндон Миллер выбыл на неопределенный срок с разрывом связки запястья

22-летний форвард «Шарлотт» выбыл на неопределенный срок с разрывом связки правого запястья.

Источник: Спортс"

Миллер получил травму во время победного для команды матча с «Ютой» в среду. МРТ показала разрыв ладьевидно-полулунной связки.

В 27 встречах сезона 2-й номер драфта-2024 набирает 21,0 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.