Стив Керр об инаугурации Трампа: «Не смотрел. Предпочел видео с игрой “Селтикс”

«Инаугурация Трампа? Даже не знаю, я не смотрел. Предпочел видео с игрой “Селтикс”, — произнес Керр с улыбкой во время пресс-конференции перед игрой с “Бостоном”.
Калифорнийцы уступили «Селтикс» с разницей «-40».
Главный тренер «Голден Стэйт» не скрывает негативного отношения к 47-му президенту США.
«Инаугурация Трампа? Даже не знаю, я не смотрел. Предпочел видео с игрой “Селтикс”, — произнес Керр с улыбкой во время пресс-конференции перед игрой с “Бостоном”.
Калифорнийцы уступили «Селтикс» с разницей «-40».