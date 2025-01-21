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Стив Керр об инаугурации Трампа: «Не смотрел. Предпочел видео с игрой “Селтикс”

Главный тренер «Голден Стэйт» не скрывает негативного отношения к 47-му президенту США.

Источник: Спортс"

«Инаугурация Трампа? Даже не знаю, я не смотрел. Предпочел видео с игрой “Селтикс”, — произнес Керр с улыбкой во время пресс-конференции перед игрой с “Бостоном”.

Калифорнийцы уступили «Селтикс» с разницей «-40».