Владелец «Филадельфии» о сезоне-24/25: «Дайте нам несколько недель, чтобы определиться с направлением»

Какие у нас цели на вторую половину сезона? Следующие несколько недель важны, посмотрим, что произойдет. Мы посмотрим, как все сложится, и примем взвешенное решение. Мы разберемся по ситуации. У нас отличный офис. Ник Нерс приводил свою команду к титулу чемпиона НБА. Дэрил Мори и Элтон Бренд хороши в том, что они делают. К сожалению, в этом году у нас проблемы. Мы честны и откровенны. Дайте нам несколько недель, чтобы ответить на этот вопрос. Мы отреагируем«, — заявил глава “Филадельфии”.