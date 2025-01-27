Следственная проверка показала, что экс-муж Седоковой покончил с собой

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Следственная проверка установила, что бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — сказал собеседник агентства.
Ранее представляющая семью Тиммы юрист Екатерина Гордон сообщила РИА Новости, что по факту смерти баскетболиста его родные получили отказ в возбуждении уголовного дела. По ее словам, они намерены это обжаловать.
В правоохранительных органах 17 декабря сообщили РИА Новости, что тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге. Седоковой на похоронах не было.
Тимма выступал за петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии сыграл в 68 матчах.