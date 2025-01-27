Следственная проверка показала, что экс-муж Седоковой покончил с собой

Тимма выступал за петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии сыграл в 68 матчах.