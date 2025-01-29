«Астана» одержала первую победу в Единой лиге за 290 дней

В последний раз астанинцы выигрывали матч в Единой лиге 14 апреля 2024 года, в заключительной встрече регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Примечательно, что в том матче «Астана» также оказалась сильнее «Самары» — 94:92 ОТ.