«Астана» одержала первую победу в Единой лиге за 290 дней

В последний раз астанинцы выигрывали матч в Единой лиге 14 апреля 2024 года, в заключительной встрече регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Примечательно, что в том матче «Астана» также оказалась сильнее «Самары» — 94:92 ОТ.
До этой встречи «Астана» была единственной командой, не одерживавшей победы в нынешнем сезоне. Астанинцы продолжают замыкать турнирную таблицу с 27 поражениями. «Самара» располагается на одну строчку выше, одержав семь побед и потерпев 21 поражение.
Ранее стало известно, что самарцы подали уведомление о банкротстве клуба. По информации СМИ, долги «Самары» составляют 200 млн рублей.