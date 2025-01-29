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«Астана» одержала первую победу в Единой лиге за 290 дней

Баскетбольный клуб «Астана» одержал первую победу в Единой лиге ВТБ за 290 дней. Сегодня, 30 января, казахстанский клуб первый раз в сезоне победил, обыграв «Самару».

Источник: Единая лига ВТБ

В последний раз астанинцы выигрывали матч в Единой лиге 14 апреля 2024 года, в заключительной встрече регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Примечательно, что в том матче «Астана» также оказалась сильнее «Самары» — 94:92 ОТ.

До этой встречи «Астана» была единственной командой, не одерживавшей победы в нынешнем сезоне. Астанинцы продолжают замыкать турнирную таблицу с 27 поражениями. «Самара» располагается на одну строчку выше, одержав семь побед и потерпев 21 поражение.

Ранее стало известно, что самарцы подали уведомление о банкротстве клуба. По информации СМИ, долги «Самары» составляют 200 млн рублей.