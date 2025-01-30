Фетисов об Овечкине: «Его мечта — стать олимпийским чемпионом, как мама. Было бы круто»

— Красивая, конечно.
— Привлекло бы это больше аудитории в мировой хоккей вновь?
— Аудитории хоккея не хватает? С чего не хватает-то? На матчах КХЛ полные трибуны, в НХЛ — все битком. О чем разговор! Я не обладаю статистикой, чтобы комментировать эту историю, но это будет интересно, да.
— Будет ли это идеальное завершение карьеры для Овечкина?
— Да, последний год у него контракт в НХЛ будет. У него мечта — стать олимпийским чемпионом, как и мама, и если он станет олимпийским чемпионом, было бы круто, конечно, — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Мать Александра Овечкина Татьяна является двукратной олимпийской чемпионкой в составе женской сборной СССР.
Напомним, ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2−4 февраля.