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Фетисов об Овечкине: «Его мечта — стать олимпийским чемпионом, как мама. Было бы круто»

— Это была бы красивая история?

Источник: Спортс"

— Красивая, конечно.

— Привлекло бы это больше аудитории в мировой хоккей вновь?

— Аудитории хоккея не хватает? С чего не хватает-то? На матчах КХЛ полные трибуны, в НХЛ — все битком. О чем разговор! Я не обладаю статистикой, чтобы комментировать эту историю, но это будет интересно, да.

— Будет ли это идеальное завершение карьеры для Овечкина?

— Да, последний год у него контракт в НХЛ будет. У него мечта — стать олимпийским чемпионом, как и мама, и если он станет олимпийским чемпионом, было бы круто, конечно, — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Мать Александра Овечкина Татьяна является двукратной олимпийской чемпионкой в составе женской сборной СССР.

Напомним, ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпиаде 2−4 февраля.