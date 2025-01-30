Фетисов об Овечкине: «Его мечта — стать олимпийским чемпионом, как мама. Было бы круто»

— Да, последний год у него контракт в НХЛ будет. У него мечта — стать олимпийским чемпионом, как и мама, и если он станет олимпийским чемпионом, было бы круто, конечно, — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.