Команда россиянина остановила звезду драфта НБА. Голдин снова на высоте

При этом «Ратгерс» всё же сумел навязать борьбу. Команда сделала на 21 бросок больше, чем соперник, за счёт агрессивной игры на щите, но использовать это преимущество не смогла. Из 15 подборов на чужом щите хозяева выжали всего шесть очков второго шанса, а реализация с игры составила лишь 32,8%. В защите они также действовали неплохо, вынудив «Мичиган» часто ошибаться при розыгрыше мяча. Однако когда в концовке хозяева подобрались на расстояние одного точного попадания, «Вулверинз» вовремя нашли ключевые моменты, чтобы вернуть контроль над игрой.