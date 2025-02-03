Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лейкерс» выложили трибьют-видео в честь Энтони Дэвиса

Калифорнийский клуб выложил трибьют-видео в честь «большого», который помог команде завоевать чемпионский титул в 2020 году.

Источник: Спортс"

«Спасибо за эти шесть потрясающих сезонов, Эй Ди ??», — говорится в подписи.

В воскресенье стало известно о переходе Дэвиса в «Даллас» в результате крупного обмена с участием Луки Дончича.