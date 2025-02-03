«Лейкерс» выложили трибьют-видео в честь Энтони Дэвиса

«Спасибо за эти шесть потрясающих сезонов, Эй Ди ??», — говорится в подписи.
В воскресенье стало известно о переходе Дэвиса в «Даллас» в результате крупного обмена с участием Луки Дончича.
Калифорнийский клуб выложил трибьют-видео в честь «большого», который помог команде завоевать чемпионский титул в 2020 году.
«Спасибо за эти шесть потрясающих сезонов, Эй Ди ??», — говорится в подписи.
В воскресенье стало известно о переходе Дэвиса в «Даллас» в результате крупного обмена с участием Луки Дончича.