Белорусские баскетболистки выиграли Кубок России в составе УГМК

В решающем поединке кубкового розыгрыша в Екатеринбурге хозяйки «Финала четырех» уверенно переиграли баскетболисток курского «Динамо» со счетом 89:63. В этой встрече разыгрывающая белорусской сборной натурализованная американка Алекс Бентли набрала 28 очков и была признана лучшим игроком Кубка России второй сезон подряд. Нападающая Мария Попова также была одной из лидеров команды, заработав 11 баллов. В составе екатеринбургской дружины Попова по три раза выигрывала чемпионат и Кубок России, а в активе Бентли по два таких титула в составе УГМК. Белорусская центровая Марья Бойко вместе с подругами по московскому МБА-МГУСиТ завоевала бронзу нынешнего кубкового турнира.