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Белорусские баскетболистки выиграли Кубок России в составе УГМК

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы баскетбольной сборной Беларуси Мария Попова и Алекс Бентли стали обладательницами Кубка России в составе екатеринбургского УГМК. Это третья подряд и 12-я в истории кубковая виктория уральского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В решающем поединке кубкового розыгрыша в Екатеринбурге хозяйки «Финала четырех» уверенно переиграли баскетболисток курского «Динамо» со счетом 89:63. В этой встрече разыгрывающая белорусской сборной натурализованная американка Алекс Бентли набрала 28 очков и была признана лучшим игроком Кубка России второй сезон подряд. Нападающая Мария Попова также была одной из лидеров команды, заработав 11 баллов. В составе екатеринбургской дружины Попова по три раза выигрывала чемпионат и Кубок России, а в активе Бентли по два таких титула в составе УГМК. Белорусская центровая Марья Бойко вместе с подругами по московскому МБА-МГУСиТ завоевала бронзу нынешнего кубкового турнира.

В конце этой недели лучшие белорусские баскетболистки в составе национальной сборной дважды сыграют в Минске с командой России.