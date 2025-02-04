Леброн Джеймс может отложить завершение карьеры в связи с переходом в «Лейкерс» Дончича

Предполагалось, что предстоящий сезон станет последним для Джеймса, но после сенсационного обмена 4-кратный чемпион НБА может изменить такой подход.
«Для Леброна это стало бы шансом побороться за чемпионские титулы», — пишет Макменамин.
Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, 40-летний форвард «Лейкерс» может отложить завершение карьеры на более поздний срок в связи с переходом в «Лейкерс» звездного словенца.
Предполагалось, что предстоящий сезон станет последним для Джеймса, но после сенсационного обмена 4-кратный чемпион НБА может изменить такой подход.
«Для Леброна это стало бы шансом побороться за чемпионские титулы», — пишет Макменамин.