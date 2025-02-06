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Международная федерация баскетбола продлила отстранение РФ и Белоруссии

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований. Об этом 6 февраля «Известиям» заявили в пресс-службе организации.

Источник: Известия

«Центральный совет FIBA подтвердил продление текущего статус-кво двух национальных федераций России и Беларуси в отношении их участия в соревнованиях FIBA на своем последнем заседании, которое состоялось в декабре 2024 года», — сказали в баскетбольном ведомстве.

Там, однако, отметили, что консультации по этому вопросу продолжаются.

«FIBA продолжает консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF) по этому вопросу, принимая во внимание решения Центрального совета и уникальные аспекты баскетбола как командного вида спорта», — добавили в FIBA.

В марте 2022 года FIBA отстранила национальные сборные, а также все мужские и женские клубы России и Белоруссии. 26 апреля 2024 года FIBA продлила отстранение российских и белорусских команд в соревнованиях под своей эгидой до декабря того же года.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.