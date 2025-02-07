Состоялся драфт трех команд Матча звезд НБА. Леброн и Дэвис снова сыграют вместе в Сан-Франциско

В этом году участниками МВЗ впервые станут четыре команды. Одна будет состоять из молодых звезд НБА, а в трех других представлены непосредственно выбранные на Звездный уикенд баскетболисты.