Состоялся драфт трех команд Матча звезд НБА. Леброн и Дэвис снова сыграют вместе в Сан-Франциско

Составы выбирались ведущими программы Inside The NBA Шакилом О’Нилом, Чарльзом Баркли и Кенни Смитом.
Команда Шака (в порядке выбора на драфте): Леброн Джеймс, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум, Кевин Дюрэнт, Дэмиан Лиллард, Джеймс Харден и Джейлен Браун.
Команда Чака: Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Паскаль Сиакам, Алперен Шенгюн и Карл-Энтони Таунс.
Команда Кенни: Энтони Эдвардс, Джейлен Брансон, Джарен Джексон, Кейд Каннингем, Дариус Гарлэнд, Тайлер Хирро, Эван Мобли и Джейлен Уильямс.
Матч всех звезд состоится 16 февраля на арене Chase Center в Сан-Франциско.