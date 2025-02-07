Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам в матче Кубка Халипского

Первая половина сегодняшнего поединке на площадке столичного Falcon Club прошла в упорной борьбе — хозяйки уступили с минимальной разницей — 36:37. Во второй половине встречи россиянки сыграли гораздо сильнее и в итоге выиграли с разницей в 21 очко — 82:61.
Завтра соперницы встретятся вновь, начало игры в 16.30, вход на трибуны свободный.
Турниры памяти заслуженного тренера Советского Союза Семена Халипского проводятся в Беларуси с 2013 года. В соревнованиях, проходивших в разных форматах, принимали участие как национальные сборные, так и молодежные команды Беларуси, России, Аргентины, Великобритании, Испании, Италии, Турции, Сербии, Украины, Румынии, Китая и других стран.