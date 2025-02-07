Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам в матче Кубка Халипского

Турниры памяти заслуженного тренера Советского Союза Семена Халипского проводятся в Беларуси с 2013 года. В соревнованиях, проходивших в разных форматах, принимали участие как национальные сборные, так и молодежные команды Беларуси, России, Аргентины, Великобритании, Испании, Италии, Турции, Сербии, Украины, Румынии, Китая и других стран.