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Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам в матче Кубка Халипского

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси уступили команде России в первом матче розыгрыша Кубка Халипского в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Денис Костюченко, НОК - БЕЛТА

Первая половина сегодняшнего поединке на площадке столичного Falcon Club прошла в упорной борьбе — хозяйки уступили с минимальной разницей — 36:37. Во второй половине встречи россиянки сыграли гораздо сильнее и в итоге выиграли с разницей в 21 очко — 82:61.

Завтра соперницы встретятся вновь, начало игры в 16.30, вход на трибуны свободный.

Турниры памяти заслуженного тренера Советского Союза Семена Халипского проводятся в Беларуси с 2013 года. В соревнованиях, проходивших в разных форматах, принимали участие как национальные сборные, так и молодежные команды Беларуси, России, Аргентины, Великобритании, Испании, Италии, Турции, Сербии, Украины, Румынии, Китая и других стран.