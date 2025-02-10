Энтони Дэвис, как ожидается, пропустит несколько недель из-за растяжения мышцы. Он получил травму в первом же матче за «Даллас»

31-летний Дэвис преуменьшил беспокойство по поводу травмы сразу после игры, заявив, что, «уверен» в ее несерьезности. Дэвис пропустил пять предыдущих игр — последние три в составе «Лейкерс» и первые две в составе «Мэвз» — из-за растяжения мышц брюшной полости.