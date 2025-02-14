Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон присоединились к списку из 8 травмированных «Далласа» в матче с «Майами»

Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон присоединились к списку травмированных «Далласа» в победном матче с «Майами» (118:113). В итоге ни один из игроков, которые вышли в старте техасцев в первой встрече сезона, не был на площадке.