Баскетболиста сборной Украины сняли с поезда в Латвию и доставили в ТЦК

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Баскетболиста «Днепра» и сборной Украины Владимира Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Луцке, сообщил президент клуба Валерий Кондратьев в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Инцидент произошел во время поездки в Латвию на матчи отборочного этапа чемпионата Европы. 20 февраля украинская сборная должна сыграть в Риге с командой Словении.
«Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки БК “Днепр”, Владимир Конев и Даниил Сыпало, имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — написал Кондратьев. «Обращаюсь к министру молодежи и спорта Матвею Бедному, главе НОК Вадиму Гутцайту, генеральному секретарю ФБУ Владимиру Драбиковскому и президенту ФБУ Михаилу Бродскому с просьбой помочь урегулировать эту ситуацию и предоставить игроку возможность продолжить защищать честь нашей страны на международной арене — так же, как это делают футболисты национальной сборной Украины и представители других команд», — добавил функционер.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.