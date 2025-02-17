Сергей Кущенко о Матче всех звезд: «В НБА — про деньги, у нас — про душу»

Потому что баскетбол отдельно от всех. Есть все виды спорта, а мы — именно душа. Баскетбол — умная игра. Как сказал один чемпион мира по шахматам: «Если бы не играл в шахматы, то играл бы в баскетбол». Почему? Это следующая умная игра после шахмат", — рассказал президент Единой лиги ВТБ.