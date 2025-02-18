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Многие управленцы клубов НБА недовольны «Далласом» и Харрисоном, которые обсуждали сделку по Дончичу только с «Лейкерс»

Как информирует The Athletic, многие управленцы клубов лиги недовольны «Далласом» и генменеджером клуба Нико Харрисоном из-за того, как организация организовала громкий переход.

Источник: Спортс"

Они утверждают, что Харрисон вел переговоры исключительно с «Лейкерс», несмотря на убеждение, что другие клубы могли бы сделать более выгодные предложения. Это необычно для обмена игрока калибра словенской суперзвезды НБА.

Сообщается, что Харрисон связался по крайней мере с одним клубом помимо «Лейкерс» с предложением обменять Луку на другую звезду, но источники в лиге говорят, что «озерники» был единственной командой, с которой он контактировал всерьез.

Глава офиса «Далласа» якобы хотел избежать публичности при проведении сделки, опасаясь, что это может создать токсичную обстановку вокруг команды.