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«Голден Стэйт» вывел из обращения номер Андре Игудалы

«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Далласом».

Источник: Спортс"

Игудала стал седьмым игроком в истории «Уорриорз», чей номер выведен из обращения.

41-летний форвард является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017, 2018, 2022). В 2015 году он был признан MVP финальной серии.