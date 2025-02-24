Эдуард Сандлер вернулся на пост главного тренера «Динамо» из Владивостока

Алексей — хороший тренер, надежный товарищ, он искренне и самоотверженно работает на клуб, давать его работе неудовлетворительную оценку я не стану. Чтобы успешно управлять командой в такой ситуации, нужно контролировать ряд базовых условий. Алексей не выбирал игроков, с которыми ему нужно было побеждать, а когда твои идеи не воспринимают в силу ограниченности ума, то тебе нужна власть, а она есть не у каждого начинающего тренера.