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Эдуард Сандлер вернулся на пост главного тренера «Динамо» из Владивостока

Известный спортивный менеджер решил еще один раз возглавить тренерский штаб клуба из Владивостока.

Источник: Спортс"

Под руководством Сандлера «Динамо» стало чемпионом Суперлиги в минувшем сезоне, после чего тот вернулся к управленческой работе. Дважды работавший главным тренером приморского клуба Алексей Голяхов переведен на должность старшего тренера.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги.

"В профессиональном спорте нет одинаковых и четких алгоритмов в принятии решений, постоянные изменения внешней конъюнктуры и внутренней среды требуют быстрого реагирования. Зачастую те идеи, на которые ты опирался еще вчера, сегодня уже не работают.

Алексей — хороший тренер, надежный товарищ, он искренне и самоотверженно работает на клуб, давать его работе неудовлетворительную оценку я не стану. Чтобы успешно управлять командой в такой ситуации, нужно контролировать ряд базовых условий. Алексей не выбирал игроков, с которыми ему нужно было побеждать, а когда твои идеи не воспринимают в силу ограниченности ума, то тебе нужна власть, а она есть не у каждого начинающего тренера.

Команда приморского «Динамо» сегодня оценивается только по результату, а промежуточные результаты показывают неудовлетворительное положение дел. Чтобы давление нас до конца не размазало, я возьму эту ответственность на себя и отработаю роль главного тренера. Мы сместим «Зенит-2» с четвертого места в регулярном чемпионате и реализуем свои амбиции в плей-офф", — резюмировал Сандлер.