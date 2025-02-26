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Ник Клэкстон отстранен на один матч за шесть неспортивных фолов

Центровой «Бруклина» получил автоматическую дисквалификацию на одну игру после того, как ему выписали шестой неспортивный фол в сезоне.

Источник: Sports

Клэкстон, который в нынешнем чемпионате в среднем набирает 10,1 очка и 7,5 подбора, отбудет дисквалификацию в среду, когда «Нетс» примут «Тандер».

Шестой неспортивный Ник получил во время встречи с «Вашингтоном» в понедельник.