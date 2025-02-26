Шестикратная олимпийская чемпионка Таурази решила остановиться

На родине Таурази известна как игрок одной команды — «Финикс Меркюри». Она выступала за нее с 2004 по 2024 год. Но сезон в Женской национальной баскетбольной ассоциации устроен так, что американки успевают играть и в Европе, где еще несколько лет назад лучше платили. С 2005 по 2017 год успела поиграть за московское «Динамо», «Спарту&K» (Видное), УГМК (Екатеринбург). За время выступлений в России она семь раз становилась чемпионкой страны.