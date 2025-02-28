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Сербские болельщики спели «Катюшу» перед матчем баскетбольной Евролиги

Также поклонники «Црвены Звезды» выложили из бумаги российский флаг.

Источник: БЕЛТА

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Болельщики сербской «Црвены Звезды» спели песню «Катюша» перед матчем 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом». Встреча проходит в Белграде.

Болельщики команды выложили из бумаги на верхнем ярусе трибун сербский флаг, а на нижнем — российский.

Российские команды отстранены от участия в Евролиге с 2022 года из-за событий на Украине. 17 февраля исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич сообщил ТАСС, что уже летом организация может обсудить возвращение команд из России к участию в турнире.